نفى الاتحاد الإيراني للملاكمة صدور قرار باعتقال الملاكمة الإيرانية صدف خادم، والموجودة في فرنسا عقب فوزها بأول مباراة للمحترفين.

وقال سكرتير الاتحاد الإيراني للملاكمة حسن ثوري: "لا صحة لوجود قرار باعتقال الملاكمة الإيرانية صدف خادم، إن الاتحاد الإيراني يرفض ما نشرته وسائل الإعلام في المسألة".

وأضاف أن "صدف خادم، ليست عضوا في منظمة الملاكمة للرياضيين المنظمين، ولا في اتحاد الملاكمة، وجميع أنشطتها شخصية، وصدور مذكرة باعتقالها في حال عودتها من باريس، هي من الأخبار الزائفة التي تروج لها وسائل إعلام مغرضة".

والملاكمة الإيرانية الشابة صدف خادم (25 عاما)، تعمل مدربة للياقة البدنية، وتوجهت إلى فرنسا الأسبوع الماضي للمشاركة في مسابقة للملاكمة للمحترفين، يرافقها مدربها مهيار مونشيبور، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية،

وأشارت مصادر إعلامية، في وقت سابق، إلى أن صدف ومدربها كان يفترض أن يستقلا الطائرة للعودة إلى إيران يوم الثلاثاء، لكنهما فضلا البقاء في فرنسا، خوفا من إلقاء القبض عليهما في حال عودتهما إلى إيران، وهما يقيمان حاليا في مدينة بواتييه غربي البلاد.

وفازت صدف خادم في مباراة رسمية في الملاكمة على الفرنسية آن شوفان، وأصبحت أول إيرانية تحقق ذلك، بينما تحظر طهران على النساء التدرب مع رجال، والمشاركة في مسابقات للملاكمة.

المصدر: RT + وكالات