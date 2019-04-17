ماكرون يتسلم أوراق اعتماد سفير إيران في أندورا

قدم السفير الإيراني لدى إسبانيا حسن قشقاوي أوراق اعتماده سفيرا في أندورا، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصفته أميرا لأندورا بالشراكة.

وأكد السفير قشقاوي التزام بلاده بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها.

ودعا الدبلوماسي الإيراني إلى تفعيل الآلية المالية الأوروبية للتجارة والتبادل المالي مع إيران، والتي أطلق عليها تسمية "اينستكس".

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، على أهمية مكانة ودور إيران في منطقة الشرق الأوسط، منوها إلى اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وقال، إن "فرنسا عازمة على الحفاظ على الاتفاق النووي وتسعى عبر التعاون مع شركائها الأوروبيين للإسراع في تنفيذ الآلية المالية".

وإمارة أندورا، دولة صغيرة جنوب غرب القارة الأوروبية في جبال البرنس الشرقية وتحدها كل من إسبانيا وفرنسا، وتعد سادس أصغر دولة في أوروبا، وعاصمتها هي أندورا لا فيلا، ويتقاسم دور العاهل فيها الرئيس الفرنسي وأسقف أورجيل في إقليم كتالونيا الإسباني.

وتعتمد الإمارة في الأساس على قطاعها السياحي، الذي يخدم ما يقدر بـ 10.2 مليون زائر سنويا، وليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تستخدم اليورو عملة فعلية.

المصدر: ارنا + ويكيبيديا