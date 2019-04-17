رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا ينتحر أثناء محاولة اعتقاله

توفي رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا بعد أن أقدم على الانتحار اليوم، أثناء وصول الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما، لتوقيفه على ذمة تحقيق في قضية فساد، حسب ما أفادته قناة "تيليسور".

وأطلق غارسيا الرصاص على رأسه أمام أفراد الشرطة الذين وصلوا لاعتقاله، وفور وقوع الحادث نقلت الشرطة غارسيا إلى مستشفى "كاسيميرو ألوا" في ليما لتلقي العلاج.

وقالت وزير الصحة البيروفية، سليما توماس غونزاليس، إن غارسيا خضع لعملية جراحية عاجلة في المستشفى تعرض خلالها لثلاث سكتات قلبية.

يتبع..