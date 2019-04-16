أغلق موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام حسابات منسوبة إلى عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني من بينهم قائد فيلق "القدس" اللواء قاسم سليماني والقائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، فإن الموقع أغلق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، صفحات كثيرة منسوبة للمؤسسات العسكرية الإيرانية، معظمها منسوب إلى الحرس الثوري أوأشخاص كانوا سابقا أعضاء فيه.

وتشير الوكالة إلى أن المؤسسات العسكرية الإيرانية، نفت مرارا أن يكون لها أي نشاط في شبكات التواصل الاجتماعية.

وفيما يلي قائمة بالصفحات التي أغلقتها حتى اللحظة إنستغرام:

* الحرس الثوري

* الجيش والحرس الثوري الإيرانيان

* جنرال برس

* اللواء محمد باقري (رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية)

* اللواء محمد علي جعفري (القائد العام للحرس الثوري)

* اللواء قاسم سليماني (قائد فيلق القدس)

* العميد موسى كمالي

* العميد حسين سلامي (نائب القائد العام للحرس الثوري)

* العميد حبيب شهسواري

* الحاج سعيد قاسمي

* محمد باقر قليباف (عمدة طهران السابق)

* عزت الله ضرغامي (الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني

* فيلق فاطميون

*المقاومة حتى الظهور

ولم يقدم الموقع توضيحا حول هذا الإجراء، الذي قد يكون مرتبطا بإعلان الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري في قائمة ما يسمى بـ "التنظيمات الإرهابية".

المصدر: مهر