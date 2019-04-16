 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: روسيا تقيم اتصالات بالسلطات السودانية الجديدة وتعترف بها

مدعي عام باريس: التحقيق يركز على فرضية الحريق العرضي في نكبة نوتردام

أخبار العالم

مدعي عام باريس: التحقيق يركز على فرضية الحريق العرضي في نكبة نوتردام
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lq55

أعلن مدعي عام باريس أن المحققين يركزون على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد في نكبة نوتردام.

إقرأ المزيد
حزن وصدمة.. ردود فعل دولية على حريق نوتردام في باريس

وقال المدعي العام ريمي هيتس للصحافيين: "لا شيء يشير إلى أن الحريق كان عملا متعمدا"، مضيفا أنه يتم استجواب العمال في موقع الكاتدرائية بخصوص الحريق.

وكان جهاز الإطفاء في باريس، قد أعلن صباح الثلاثاء إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام "بالكامل" بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.

وصرح المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس بأنه "تم إخماد الحريق بشكل كامل ونحن الآن في مرحلة تقييم للوضع"، مشيرا إلى أن الحريق امتد "بسرعة كبيرة في السقف الخشبي والتهم ألف متر مربع تقريبا".

وقال بلوس إن رجال الإطفاء ركزوا على برجي الأجراس العملاقين في الكاتدرائية وتأكدوا من عدم تعرضهما للدمار.

وأضاف: "الآن تنحصر المهمة في مراقبة هيكل البناء للتأكد مما إذا تزحزح من مكانه جراء الحريق، وإخماد أي بؤر متبقية محتملة"، لافتا إلى أن نحو 100 إطفائي سيبقون في الموقع طيلة اليوم.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ستلد في المنزل.. ميغان ماركل تستمر في خرق العادات الملكية البريطانية