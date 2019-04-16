أعلن مدعي عام باريس أن المحققين يركزون على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد في نكبة نوتردام.

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وقال المدعي العام ريمي هيتس للصحافيين: "لا شيء يشير إلى أن الحريق كان عملا متعمدا"، مضيفا أنه يتم استجواب العمال في موقع الكاتدرائية بخصوص الحريق.

وكان جهاز الإطفاء في باريس، قد أعلن صباح الثلاثاء إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام "بالكامل" بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.

وصرح المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس بأنه "تم إخماد الحريق بشكل كامل ونحن الآن في مرحلة تقييم للوضع"، مشيرا إلى أن الحريق امتد "بسرعة كبيرة في السقف الخشبي والتهم ألف متر مربع تقريبا".

وقال بلوس إن رجال الإطفاء ركزوا على برجي الأجراس العملاقين في الكاتدرائية وتأكدوا من عدم تعرضهما للدمار.

وأضاف: "الآن تنحصر المهمة في مراقبة هيكل البناء للتأكد مما إذا تزحزح من مكانه جراء الحريق، وإخماد أي بؤر متبقية محتملة"، لافتا إلى أن نحو 100 إطفائي سيبقون في الموقع طيلة اليوم.

المصدر: أ ف ب