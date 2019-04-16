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ظريف: قلوبنا مع فرنسا وجميع الكاثوليك

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ظريف: قلوبنا مع فرنسا وجميع الكاثوليك
Reuters Khalid Al Mousily
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أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن أسفه لتدمير جزء من كاتدرائية نوتردام التاريخية العريقة في باريس إثر حريق ضخم اندلع فيها.

وكتب ظريف اليوم الثلاثاء عبر تويتر: "لقد شعرت بالحزن عندما هدم جزء من نوتردام أشهر الصروح الدينية المكرسة لعبادة الله الواحد، والمبنى الذي قرب بيننا جميعا من خلال رائعة هوغو الأدبية (أحدب نوتردام) بعد 800 عام من الوقوف صامدا خلال الحروب والثورة الفرنسية. قلوبنا مع فرنسا وجميع الكاثوليك".

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وألحقت النيران التي التهمت مساء الاثنين كاتدرائية نوتردام، أضرارا كبيرة بالمبنى التاريخي الذي يعود بناؤه إلى القرن الـ 12، ومتسببة في انهيار برجه وجزء كبير من سقف الكاتدرائية.

المصدر: إرنا

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