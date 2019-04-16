ظريف: قلوبنا مع فرنسا وجميع الكاثوليك

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن أسفه لتدمير جزء من كاتدرائية نوتردام التاريخية العريقة في باريس إثر حريق ضخم اندلع فيها.

وكتب ظريف اليوم الثلاثاء عبر تويتر: "لقد شعرت بالحزن عندما هدم جزء من نوتردام أشهر الصروح الدينية المكرسة لعبادة الله الواحد، والمبنى الذي قرب بيننا جميعا من خلال رائعة هوغو الأدبية (أحدب نوتردام) بعد 800 عام من الوقوف صامدا خلال الحروب والثورة الفرنسية. قلوبنا مع فرنسا وجميع الكاثوليك".

Saddened that Notre Dame—that iconic monument dedicated to the worship of our one God & that brought all of us closer through Hugo's literary masterpiece—is partially destroyed after standing through wars & revolution for 800 yrs. Our thoughts are w/ the French & all Catholics. — Javad Zarif (@JZarif) 16 апреля 2019 г.

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وألحقت النيران التي التهمت مساء الاثنين كاتدرائية نوتردام، أضرارا كبيرة بالمبنى التاريخي الذي يعود بناؤه إلى القرن الـ 12، ومتسببة في انهيار برجه وجزء كبير من سقف الكاتدرائية.

المصدر: إرنا