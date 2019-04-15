الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته لاختيار مكلّفه لتشكيل الحكومة

بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين سلسلة لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية التي دخلت الكنيست نتيجة الانتخابات الأخيرة، لاختيار الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المرجح أن يختار ريفلين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعدما فاز حزبه الليكود بأكبر حصة من المقاعد في الانتخابات التي جرت في 9 أبريل، ما يجعله الشخصية الأوفر حظا لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وكان حزب الليكود الذي فاز بـ36 مقعدا في الانتخابات، أول الأحزاب التي التقت ريفلين صباح الاثنين.

والمشاورات التي تبث بشكل مباشر من مقر ريفلين ستتواصل على مدى يومين، يقوم خلالهما ممثلو كل حزب بإبلاغ الرئيس بخيارهم والشخصية التي يزكونها لتشكيل الحكومة.

وسيوكل الرئيس المهمة لعضو البرلمان الذي ينال تأييد 61 نائبا على الأقل يشكلون غالبية مقاعد البرلمان المؤلف من 120 عضوا.

وسيكون أمام النائب الذي سيتم اختياره مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوما.

وبإمكان نتنياهو حشد أغلبية من 65 مقعدا من نواب الليكود الـ36 و"شركائه الطبيعيين" كما يسميهم، من الأحزاب الدينية اليهودية.

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المصدر: أ ف ب