كل التكهنات ترجّح قرب انعقاد أول قمة بين بوتين وكيم

رجحت مصادر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن يعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أول قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في روسيا.

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وقال مصدر لوكالة يونهاب: "من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برحلة إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي في 24 أبريل، حيث من المحتمل انعقاد قمة روسية كورية شمالية هناك".

وأضاف المصدر أن قمة بوتين كيم في الشرق الأقصى الروسي، قد تأتي بعد حضور بوتين منتدى حركة البنية التحتية "حزام واحد وطريق واحد" في بكين يومي 26 و27 أبريل الجاري.

ولم تؤكد موسكو بعد موعد هذه القمة، لكن وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت في أوائل مارس عن متحدث باسم الكرملين، أن موسكو وبيونغ يانغ تبحثان زيارة كيم إلى روسيا عبر "القنوات الدبلوماسية"، وسيتم تحديد موعدها "في المستقبل القريب".

وزار كيم تشانغ سون رئيس أركان كيم موسكو وفلاديفوستوك الروسيتين في الفترة من 19 إلى 25 مارس الماضي، وفي وقت سابق من الشهر، زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف بيونغ يانغ، ما يعزز التكهنات بقرب انعقاد قمة موسكو بيونغ يانغ عمّا قريب، تلبية لدعوة وجهها بوتين لكيم في مايو الماضي.

المصدر: يونهاب