طرد طاقم غواصة بريطانية بعد الكشف عن تعاطيهم المخدرات

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن الأطباء اكتشفوا إدمان 7 من أعضاء طاقم الغواصة البريطانية HMS Talent، على تعاطي المخدرات ما دفع قيادة القوات البحرية الملكية لطردهم من الخدمة فورا.

وبسبب الحادث لم تتمكن الغواصة الحاملة لصواريخ كروز، من التوجه إلى البحر في الوقت المحدد لها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البحارة المذكورين حضروا في اليوم السابق حفلة صاخبة وتعاطوا خلالها المخدرات، وعند عودتهم إلى القاعدة أثبت الفحص الطبي ذلك.

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وقام الأطباء، بتسليم البحارة إلى الشرطة العسكرية، فيما رفضت قيادة الأسطول التعليق على الحادث ولم تحدد مناصب ورتب المتعاطين.

ولا تزال الغواصة المذكورة راسية عند الرصيف في قاعدة Devonport العسكرية وبسبب نقص أفراد طاقمها لم يعد بمقدورها تنفيذ مهامها القتالية، إذ يتكون طاقمها من 120 إلى 130 فردا، بمن فهم 20 ضابطا.

المصدر: قناة زفيزدا