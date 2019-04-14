ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 76 شخصا

أفاد رئيس منظمة الطب العدلي الإيرانية أحمد شجاعي اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، إلى 76 شخصا حتى الآن.

ونقلت وكالة "إرنا" عن شجاعي قوله إن الحصيلة الجديدة تشمل مصرع 5 أشخاص في خوزستان وشخص آخر في إيلام غربي البلاد.

وذكرت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 70 شخصا قتلوا جراء الفيضانات التي أسفر عنها هطول غزير خلال الأسابيع الأخيرة، ولا تزال مستمرة في بعض المناطق.

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كما تسببت الفيضانات والسيول الجارفة في العديد من محافظات شمال وغرب وجنوبي غرب وجنوب البلاد في إصابة المئات وإجلاء عشرات الآلاف من سكان القرى والمدن إلى مناطق آمنة، إضافة إلى تدمير طرق وجسور ومرافق حيوية، وتضرر آلاف الوحدات السكنية والتجارية، وإلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي.

وتشارك القوات المسلحة الإيرانية بما فيها الحرس الثوري وقوات التعبئة وقوى الأمن الداخلي إضافة إلى جمعية الهلال الأحمر في مساعدة المنكوبين بالسيول وإجلائهم والعمل على الحد من تمدد السيول إلى المناطق السكنية.

المصدر: "إرنا"