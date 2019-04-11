محكمة بريطانية تقضي بإبقاء أسانج قيد التوقيف

قضت محكمة وستمنستر في لندن بإدانة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج المعتقل اليوم الخميس، بتهمة عدم المثول أمام المحكمة في العام 2012 وأبقته قيد التوقيف حتى 12 يونيو المقبل.

وقررت المحكمة مواصلة النظر في قضية أسانج يوم 12 يونيو المقبل، وسيبقى قيد الاعتقال حتى هذا الموعد.

وقال القاضي مايك سنو إن تغيب أسانج عن جلسات المحكمة في يونيو 2012 يشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون البريطاني، مشيرا إلى أن تصرفه تسبب بمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة.

ويتعين الآن على السلطات القضائية البريطانية تحديد عقوبة ستفرضها على أسانج في إطار قضية عدم مثوله أمام المحكمة.

وأحالت محكمة ويستمنستر هذه القضية إلى محكمة ساوثورك الملكية، فيما أكد محامو أسانج أن عقوبة السجن التي يواجهها في إطار القضية لن تتجاوز 12 شهرا، وفق القانون.

وبخصوص طلب الولايات المتحدة تسليم أسانج لمحاكمته بتهمة "التآمر مع مخبر ويكيليكس تشيلسي مانينغ لسرقة ونشر وثائق حكومية سرية"، فستنظر المحكمة البريطانية في الطلب بدءا من الثاني من مايو القادم، حين سيشارك أسانج في أولى جلسات المحكمة عبر الفيديو.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج اليوم داخل السفارة الإكوادورية في لندن إثر سحب الإكوادور اللجوء السياسي الذي منحته له في العام 2012، وأمضى قرابة 7 سنوات في مبنى السفارة.

وقالت الشرطة إن اعتقال أسانج تم استنادا إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة وستمنستر بحقه في الـ29 من يونيو 2012، على خلفية عدم مثوله أمام المحكمة.

وجدد أسانج اليوم رفضه لكل الاتهامات المنسوبة إليه.

المصدر: وكالات