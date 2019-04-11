موسكو تعلق على اعتقال أسانج

علق الكرملين والخارجية الروسية على اعتقال الشرطة البريطانية مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في مقر سفارة الإكوادور في لندن اليوم الخميس.

وعبر الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن أمل موسكو في أن تحترم حقوق أسانج كاملة. وردا على سؤال عن مدى احتمال منح موسكو أسانج اللجوء السياسي، قال بيسكوف: "هو اعتقل في لندن، فلا يمكنني قول شيء الآن. بالتأكيد نأمل في أن تحترم كل حقوقه".

من جانبها، كتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، على صفحتها في فيسبوك تعليقا على اعتقال أسانج: "يد "الديمقراطية" تضيق الخناق على الحرية".

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أما رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية مارغاريتا سيمونيان، فوصفت اعتقال أسانج بأنه "انتصار للنفاق العالمي".

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، في مبنى سفارة الإكوادور في لندن في وقت سابق من اليوم الخميس، بعد سحب الإكوادور اللجوء الدبلوماسي منه.

المصدر: RT