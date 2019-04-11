واشنطن تقرّ بهزيمتها أمام روسيا في "السيل الشمالي-2"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده فعلت بلا جدوى، كل ما في وسعها لإقناع الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، بالتخلي عن مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال بومبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "بذلنا عمليا كل الجهود الممكنة لإقناع الأوروبيين وفي المقام الأول ألمانيا بالتخلي عن المشروع، لكننا لم ننجح حتى الآن".

وأضاف: "ألمانيا متمسكة بالمشروع، ونحن نعمل معها لمعرفة ما إذا كان هناك طريقة لضمان إمدادات بعض الطاقة إلى أوروبا، وعلى الأقل عبر أوكرانيا".

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وفي وقت سابق صرح بومبيو في مؤتمر CERAWeek في هيوستن، بأن بلاده تعارض اعتماد حلفائها في أوروبا على الغاز الروسي، وخاصة بعد إنجاز "السيل الشمالي-2".

وشدد على أن واشنطن، تعتزم مساعدة أصدقائها في تنويع مصادر الطاقة، مشيدا بالشركات الخاصة في زيادة تصدير الغاز الأمريكي المسال إلى بولندا ومنها إلى باقي أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن قد جهدت في مساعيها مدعومة ببولندا وأوكرانيا لتعطيل "السيل الشمالي-2"، وفرض الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن على أوروبا، عوضا عن غاز الأنابيب الروسي الأقل كلفة والأكثر تدفقا.

روسيا من جهتها مستمرة رغم العقوبات في مدّ أنابيبها إلى شمال وجنوب أوروبا، وأدخلت تركيا على خط إمداداتها بـ" السيل التركي" عبر البحر الأسود، قاطعة الطريق على واشنطن للوصول بغازها المسال إلى المستهلك الأوروبي.

المصدر: نوفوستي