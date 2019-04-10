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ترامب يتصل بنتنياهو لتهنئته بالفوز

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ترامب يتصل بنتنياهو لتهنئته بالفوز
Reuters CARLOS BARRIA
صورة من الأرشيف
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل به هاتفيا لتهنئته بالفوز في الانتخابات التشريعية التي جرت في إسرائيل يوم أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان نشر على حساب نتنياهو الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "الزعيمين اتفقا على مواصلة العمل بشكل وثيق خلال السنوات القادمة من أجل إسرائيل والولايات المتحدة".

وأشير في البيان إلى أن ترامب اتصل بنتنياهو من على متن طائرته.

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وسبق لترامب أن قال للصحفيين: "أود أن أهنئ بيبي (بنيامين) نتنياهو، يبدو أنه فاز بهذا السباق"، واصفا إياه بـ "حليف وصديق رائع".

وتشير النتائج شبه النهائية لفرز الأصوات إلى فوز المعسكر اليميني بقيادة حزب "الليكود" بأغلبية المقاعد في الكنيست. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الإسرائيلية في وقت قريب.

المصدر: رويترز

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