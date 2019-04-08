سالفيني يدعو لإنشاء تحالف سيادي " حلم " للقوميين بأوروبا

دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية، ماتيو سالفيني لإنشاء تحالف للقوميين يكون قوة حاكمة واسعة في أوروبا الموحدة، تمهيدا للانتخابات الأوروبية المخطط لها في مايو المقبل.

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وقال سالفيني وهو رئيس حزب "رابطة الشمال" الإيطالي، في مؤتمر صحفي في ميلانو عرض فيه مشروعه الانتخابي "إلى أوروبا المنطق السليم" : "ينحصر هدفه (هدف التحالف) في أن نكون في نهاية الأمر قوة حاكمة في أوروبا لجلب التغييرات والحلم الأوروبي الجديد".

وأضاف: "تعب الشعب من الجدل المستمر بين اليساريين واليمينيين وبين الفاشيين والشيوعيين. وسنتركه للمؤرخين وسننظر إلى المستقبل من أجل الحلم حول إنقاذ أوروبا التي دمرها البيروقراطيون والمصرفيون".

وتابع: "نعمل لوضع الشغل والأسرة والأمن وحماية البيئة ومستقبل الشباب مع تلك الحركات التي أصبحت بديلة لكل من كان يقود أوروبا في العقود الأخيرة، في المرتبة الأولى. وتأمل أسرتنا بالتوسع".

وتحضر هذه الفعالية وفود من أحزاب "البديل من أجل ألمانيا" و"الفنلنديون الحقيقيون" و"الحزب الشعبوي الدنماركي".

المصدر: نوفوستي