أردوغان في موسكو اليوم للقاء بوتين

يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، موسكو لعقد لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحث عدد من الملفات، أهمها الملف السوري والعلاقات الثنائية.

وتتزامن زيارة أردوغان مع انعقاد المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الروسي - التركي، وسيكون هذا اللقاء بين الرئيسين الثالث من نوعه منذ مطلع العام الجاري.

وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن الرئيسين بوتين وأردوغان سيناقشان الوضع في سوريا، وعلى وجه الخصوص الخطط الأمريكية بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من هناك، وتنفيذ الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب، بالإضافة إلى عدد من الملفات مثل العلاقات الثنائية، وصفقة صواريخ "إس-400"، وبناء خط أنابيب الغاز "السيل التركي".

المصدر: نوفوستي