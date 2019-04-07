حزب أردوغان يطالب بإعادة فرز الأصوات بعموم اسطنبول

أعلن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أنه سيقدم اليوم الأحد طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة فرز الأصوات بجميع أقضية اسطنبول.

وأوضح نائب رئيس الحزب، علي إحسان ياووز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في اسطنبول، أن الفارق بين مرشح "العدالة والتنمية" لإدارة بلدية المدينة، بن علي يلدريم، ومنافسه مرشح "حزب الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، تقلص إلى 16 ألفا و442 صوتا، بعد إعادة فرز 70 بالمئة من الأصوات الباطلة.

وأشار ياووز إلى حدوث مخالفات منظمة في فرز أصوات الناخبين باسطنبول، مبينا أن هذه المخالفات تتعدى كونها أخطاء.

وجرت في تركيا يوم 31 مارس الماضي الانتخابات المحلية في عموم البلاد وخسر "حزب العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حسب النتائج غير الرسمية، في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة.

كما تشير المعطيات الحالية التي لم تؤكدها بعد الهيئة العليا للانتخابات إلى تقدم مرشح "الشعب الجمهوري" على منافسه من الحزب الحاكم في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، في وقت قدم فيه "العدالة والتنمية" اعتراضات لإعادة فرز الأصوات في عدد من الأقضية.

المصدر: الأناضول + وكالات