رئيس وزراء باكستان يتهم الهند بالكذب مستشهدا بتقرير مجلة أمريكية

حمل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند المسؤولية عن "إثارة هستيريا الحرب" بسبب زعم الحزب إسقاط الهند مقاتلة باكستانية من طراز"إف-16" في فبراير.

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وكتب خان في تغريدة على "تويتر" أمس السبت: "الحقيقة تسود دوما، وهي السياسة الأفضل دائما".

وأضاف: "سعي حزب بهاراتيا جاناتا للفوز في الانتخابات بإثارة هستيريا الحرب وادعاء إسقاط مقاتلة باكستانية من طراز "إف-16" جاء بنتيجة عكسية بتأكيد مسؤولين عسكريين أمريكيين أيضا أن الأسطول الجوي الباكستاني لا تنقصه مقاتلة من هذا الطراز".

ونقلت مجلة "فورين بوليسي"، ومقرها الولايات المتحدة، عن اثنين من المسؤولين العسكريين الأمريكيين قولهما إن جميع مقاتلات "إف-16" الباكستانية موجودة، مما يناقض ما قالته القوات الجوية الهندية عن إسقاطها إحدى هذه المقاتلات.

وذكرت المجلة في تقرير نشرته يوم الخميس أن اثنين من المسؤولين في البنتاغون المطلعين مباشرة على هذا الأمر قالا إن عسكريين أمريكيين أجروا إحصاء لمقاتلات "إف-16" الباكستانية ووجدوا أنها غير ناقصة.

The truth always prevails and is always the best policy. BJP's attempt to win elections through whipping up war hysteria and false claims of downing a Pak F 16 has backfired with US Defence officials also confirming that no F16 was missing from Pakistan's fleet. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 6 avril 2019

وإذا ثبتت صحة التقرير الأمريكي فإن ذلك سيوجه ضربة جديدة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.

وخاض البلدان النوويان في فبراير الماضي معركة جوية، بعد يوم من قيام مقاتلات هندية بتدمير معسكر لمسلحين في القسم الباكستاني من كشمير، قالت نيودلهي أنه يعود لمقاتلين مسؤولين عن الهجوم على قافلة للشرطة الهندية في القسم الهندي من كشمير والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأُسقطت طائرة هندية خلال المعركة وتم أسر قائدها بعدما قفز بالمظلة ووقع في الجانب الباكستاني من الحدود. وأفرجت إسلام آباد لاحقا عنه.

المصدر: رويترز