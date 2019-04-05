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عقوبات أمريكية جديدة تستهدف توريدات النفط الفنزويلي إلى كوبا

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عقوبات أمريكية جديدة تستهدف توريدات النفط الفنزويلي إلى كوبا
Reuters Carlos Barria
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس فرض عقوبات على سفن وشركات خاصة بتجارة النفط بين فنزويلا وكوبا.

وأوضح بنس في كلمة له بولاية هيوستن الأمريكية، اليوم الجمعة، أن العقوبات تشمل 34 سفينة تمتلكها أو تديرها شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA وشركتين تقومان بنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين في بيان له إن الخزانة "تتخذ إجراءات ضد السفن والمؤسسات التي تنقل النفط وتساعد نظام مادورو غير الشرعي في البقاء".

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واتهم منوشين كوبا بأنها "تواصل الاستفادة من نظام مادورو ودعمه" من خلال معادلات "النفط مقابل الدعم في القمع" و"تسعى لإبقاء مادورو في الحكم".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت كوبا بـ "المساهمة" في تفاقم الأزمة في فنزويلا، وذلك على خلفية تمسكها بشرعية حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المصدر: رويترز

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