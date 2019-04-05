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ترامب: لا أرى في بايدن تهديدا لي

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ترامب: لا أرى في بايدن تهديدا لي
Reuters Bastiaan Slabbers
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
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صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يرى في نائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن، تهديدا له في الانتخابات الرئاسية في العام 2010.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة، في وصفه لبايدن الذي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في إدارة باراك أوباما (2009-2017): "لا أرى فيه تهديدا.. أعتقد أنه لا يمثل تهديدا إلا على نفسه"، مضيفا أن بايدن شخص "سيء السمعة".

ويعد بايدن من أكثر المرشحين شعبية في المعسكر الديمقراطي من بين أشخاص يمكن أن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت صحيفة Wall Street Journal أفادت سابقا، نقلا عن مصدر لها، بأن بايدن أعلن لأنصاره عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة وطلب منهم دعم حملته بتبرعات مالية.

وكان بايدن أشار سابقا إلى أن الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة في نوفمبر العام 2020 ستكون الأهم منذ مئة عام في تاريخ بلاده.

المصدر: نوفوستي

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