وجه مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول، بن علي يلدريم، تحذيرات لمنافسه، أكرم إمام أوغلو، عقب الجدل حول نتائج الانتخابات في هذه المنطقة والتي أظهرت تقدم الأخير.

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وشدد يلدريم في مؤتمر صحفي عقد في اسطنبول على أن "التصرف بشكل غير مسؤول قبل البت بالاعتراضات من شأنه أن يثير التوتر في المجتمع ويضر البلد والشعب".

وانتقد مرشح الحزب الحاكم بتركيا في انتخابات اسطنبول، منافسه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، مشيرا إلى أن "تلقي التهاني والاتصالات من رؤساء بلديات أجانب ومحاولة ممارسة ضغط دولي وطلب الحصول على رسائل دعم من الدول الأجنبية يغضب الشعب التركي".

وتابع في هذا السياق قائلا: "وأقولها بوضوح لا يحق لأحد إغضاب الشعب التركي"، مضيفا أن من يتلقى وثيقة الرئاسة هو من سيكون رئيسا لبلدية اسطنبول.

وتساءل في هذا الصدد قائلا: "والآن أسأل هل يوجد لدى السيد إمام أوغلو وثيقة؟ لا توجد، إذا لا معنى لكتابة عبارة رئيس بلدية اسطنبول الكبرى بجانب اسمه، والتباهي بذلك".

ولفت يلدريم إلى أن الانتخابات المحلية في بلاده انتهت، لكن "مرحلة الاعتراضات لا تزال متواصلة"، موضحا أن ذلك ليس أمرا جديدا.

وحذر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم من تكرار ما يحدث في فنزويلا، مشيرا إلى أن الشعب يمكن أن يفكر بشكل مختلف ويتنافس بعضه مع البعض في السياسة الداخلية "ولكن تختفي كافة الخلافات فيما بيننا ونقف كيد واحدة ضد الراغبين في خلق أجواء ببلدنا كما يحدث في فنزويلا".

ووعد يلدريم بأن يكون "أول المهنئين" لمنافسه في حال انتهاء مرحلة الاعتراضات الحالية، وتسلمه لوثيقة رئاسة البلدية، وفي نفس الوقت لفت إلى أنه ينتظر الشيء ذاته من منافسه إمام أوغلو.

وتشير النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو على منافسه بن علي يلدريم في انتخابات بلدية اسطنبول، في حين قدم حزب العدالة والتنمية اعتراضات طالبا فيها بإعادة فرز الأصوات جزئيا.

المصدر: الأناضول