صرح وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد طورهان، بأن عملية الانتقال النهائي من مطار أتاتورك إلى مطار اسطنبول الجديد، ستبدأ في تمام الساعة 03:00 فجر الخامس من أبريل الجاري.

وأوضح طورهان أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، أن عملية الانتقال ستستمر 45 ساعة، لتنتهي في تمام الساعة 23:59 مساء يوم السادس من أبريل الجاري.

ودعا جميع المواطنين إلى استخدام طرق أخرى غير الطرق المخصصة لأعمال النقل، في تنقلاتهم ورحلاتهم.

وأكد طورهان على أن تركيا تمكنت من تحقيق نمو سريع في قطاع الملاحة الجوية خلال السنوات الأخيرة، لافتا أن متوسط نمو هذا القطاع في تركيا بلغ 3.5 بالمئة سنويا خلال آخر 10 أعوام.

وفي هذا السياق قال طورهان: "عمليات الهبوط والإقلاع في مطار أتاتورك بلغت نحو ألف و300 عملية يوميا خلال العام الماضي، ووصل عدد المسافرين من هذا المطار 68 مليون مسافر".

وأضاف الوزير التركي أن مطار اسطنبول الجديد سيتصدر مطارات العالم من ناحية الضخامة، وذلك بعد إتمام بنائه بشكل كامل.

ولفت إلى أن أعمال إنشاء مترو أنفاق يصل مركز مدينة اسطنبول بالمطار الجديد، جارية بسرعة كبيرة، وأنه من المنتظر أن يدخل هذا الخط الخدمة عام 2020.

المصدر: الأناضول