الأمم المتحدة تدين تشريعات بروناي بشأن المثليين

انتقدت الأمم المتحدة تشريعات سلطنة بروناي التي تنص على تطبيق الرجم حتى الموت بحق المدانين بالمثلية الجنسية والزنا، واعتبرتها انتهاكا لحقوق الإنسان.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام "يعتقد أن حقوق الإنسان يجب أن تكون مضمونة لكل شخص في أي مكان دون أي تمييز".

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وأضاف أن التشريعات التي تبنتها بروناي تتعارض مع هذه المبادئ بشكل واضح.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء التمييز والعنف على أساس الميول الجنسية أو الهوية "الجندرية" للناس.

وبدأت سلطنة بروناي بتطبيق هذه التشريعات اعتبارا من اليوم الأربعاء، ودافعت السلطنة عن تشريعاتها وسط انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز