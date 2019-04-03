مقاتلات بريطانية ترافق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين

أعلنت القوات الجوية البريطانية أن مقاتلاتها رافقت قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو 160" في الأجواء الدولية بالقرب من الحدود البريطانية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء: "نؤكد إقلاع مقاتلات تايفون تابعة للقوات الجوية من قاعدة لوسيموث العسكرية، لتتبع قاذفتي "بلاك جاك" (التسمية الغربية لقاذفات "تو 160") عندما كانتا في مجال مراقبة بريطانيا".

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وأضاف أن الطائرتين الروسيتين لم تدخلا الأجواء البريطانية.

وكانت الطائرات البريطانية قد رافقت طائرات روسية مرتين الأسبوع الماضي يومي الـ27 والـ29 مارس الماضي.

وأكدت لندن أن الطائرتين الروسيتين حلقتا قرب أجواء بريطانيا، ولم تخترقاها، كما لم تحصل أي حوادث بسبب ذلك.

المصدر: نوفوستي