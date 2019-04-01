قتيلان بتبادل القصف بين باكستان والهند على حدود كشمير

أسفر تبادل الهند وباكستان إطلاق النار عبر الحدود في كشمير، عن مقتل طفلة وجندي في جولة جديدة من العنف تشهدها المنطقة الجبلية بين البلدين.

ولقيت طفلة (تبلغ من العمر 5 أعوام) حتفها بعدما سقطت قذيفة هاون قرب منزلها في منطقة بونش، الواقعة في الجانب الهندي من الحدود، فيما أفاد متحدث باسم قوة أمن الحدود الهندية، أن "أحد عناصرها قتل وأصيب ثلاثة بجروح في القصف".

من جهته، أكد المتحدث العسكري الهندي العقيد ديفيندير أناند، أن قوات بلاده ردت بالقصف عبر الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع، بعدما بدأت باكستان قصف المنطقة صباحا.

وقتل 40 جنديا هنديا في فبراير الماضي، في هجوم انتحاري حملت نيودلهي باكستان مسؤولية دعم المجموعات التي تقف خلفه، ونفذت الهند ضربات انتقامية داخل الأراضي الباكستانية لأول مرة منذ عقود.

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وتصاعدت حدة التوترات في وقت دخلت مقاتلات باكستانية وهندية في معارك جوية فوق كشمير، فيما هدأ الوضع عندما أفرجت باكستان التي تنفي دعم المقاتلين عن طيار هندي أسرته خلال المعارك.

وتبادل الطرفان القصف عبر الحدود في كشمير، ما دفع السكان إلى الفرار.

وكشمير مقسمة بين الجانبين منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947، ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة.

المصدر: أ ف ب