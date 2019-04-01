رئيس كوريا الجنوبية يؤكد استعداد واشنطن وبيونغ يانغ لمواصلة الحوار

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أن بيونغ يانغ وواشنطن عازمتان على مواصلة الحوار من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية، متعهدا بدعم جهودهما على هذا المسار.

وأكد مون أن الكوريتين والولايات المتحدة لا تريد العودة إلى الماضي، على الرغم من حدوث صعوبة مؤقتة في عملية السلام في شبه الجزيرة مثل فشل القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية في هانوي.

إقرأ المزيد

وقال مون إن زيارته إلى واشنطن في الـ11 من أبريل الجاري، ستأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلاده والولايات المتحدة لتفعيل الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، متوقعا "استجابة إيجابية" من بيونغ يانغ لهذه الجهود.

المصدر: شينخوا