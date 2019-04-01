 
مباشر

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد استعداد واشنطن وبيونغ يانغ لمواصلة الحوار

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد استعداد واشنطن وبيونغ يانغ لمواصلة الحوار
Globallookpress Pak7130@Newsis.Com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnrx

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أن بيونغ يانغ وواشنطن عازمتان على مواصلة الحوار من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية، متعهدا بدعم جهودهما على هذا المسار.

وأكد مون أن الكوريتين والولايات المتحدة لا تريد العودة إلى الماضي، على الرغم من حدوث صعوبة مؤقتة في عملية السلام في شبه الجزيرة مثل فشل القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية في هانوي.

إقرأ المزيد
الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الجنوبي مون جيه إن في واشنطن في سبتمبر عام 2018
11 أبريل موعدا لقمة أمريكية كورية جنوبية جديدة

وقال مون إن زيارته إلى واشنطن في الـ11 من أبريل الجاري، ستأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلاده والولايات المتحدة لتفعيل الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، متوقعا "استجابة إيجابية" من بيونغ يانغ لهذه الجهود.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن في ولاية أضنة!