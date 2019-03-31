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مصرع طيارين بتحطم مروحية أمريكية في أريزونا

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مصرع طيارين بتحطم مروحية أمريكية في أريزونا
Globallookpress Allison Lotz
مروحية من طراز AH-1Z Viper
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أعلنت قوات المشاة البحرية الأمريكية مصرع اثنين من طياريها بتحطم مروحية عسكرية قرب مدينة يوما في ولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لقوات المشاة البحرية (المارينز) أن الحادث وقع في الساعة 20:45 مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وأوضح البيان أن طاقم المروحية (من طراز AH-1Z Viper) كان ينفذ مهاما تدريبية روتينية، ولا يزال التحقيق مستمرا في أسباب الكارثة.

ولم تنشر قوات المارينز اسمي الطيارين اللذين لقيا حتفهما حتى إبلاغ أسرتيهما بما حدث.

المصدر: أسوشيتد برس

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