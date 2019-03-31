أقوى منافسي بوروشينكو في الانتخابات يعد الأوكرانيين بحياة طبيعية

وعد المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الناخبين في بلاده "بحياة طبيعية جديدة" في البلاد إذا ما اختاروه رئيسا لأوكرانيا خلفا لبيترو بوروشينكو الرئيس الحالي.

وقال زيلينسكي للصحفيين بعد إدلائه بصوته: "اليوم نشهد انطلاقة حياة جديدة في بلادنا... أنا واثق من ذلك"، وأكد أنه وفريقه واثقان من النصر في الانتخابات.

المرشح يوري بويكو من جهته زعيم "منصة المعارضة من أجل الحياة"، أكد بدوره أنه شخصيا صوّت للسلام ونهاية الفقر والخراب في بلاده، وحث الأوكرانيين على "التصويت بما تمليه عليهم ضمائرهم، وعدم إعطاء أي شخص الفرصة لسرقة أصواتكم".

وفي تصريح لها عقب تصويتها، قالت يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء السابقة المرشحة عن حزب باتكيفتشينا، إنها واثقة من أن الانتخابات الحالية هي "خطوة نحو أوكرانيا أوروبية ناجحة ومزدهرة، وأن اليوم بدأ التقدم التاريخي الجديد لأوكرانيا نحو السلام والازدهار والسعادة لكل شخص فيها".

وفي مركز الاقتراع، قال الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو للصحفيين، إنه "صوّت لصالح أوكرانيا"، وكذلك فعلت كل عائلته.

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من جانبه، قام المرشح المتطرف أوليغ لياشكو زعيم الحزب الراديكالي خلال وجوده في مركز الاقتراع باستعراض استمارته الانتخابية أمام كاميرات الصحفيين، وهو ما اعتبرته لجنة الانتخابات الأوكرانية، ترويجا له وانتهاكا للقوانين الانتخابية.

وفتحت مراكز الاقتراع في أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين، في تمام الثامنة صباحا اليوم لانتخاب رئيس للبلاد للمرة السابعة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991، حيث يتنافس على كرسي الرئاسة 39 مرشحا بينهم الرئيس الحالي بوروشينكو.

المصدر: لينتا رو