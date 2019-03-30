صيني يسرق أربعة من مواطنيه على متن طائرة مصرية

ألقت الشرطة المصرية القبض على صيني سرق أربعة من مواطنيه على متن طائرة مصر للطيران 956، اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وأفادت مواقع إخبارية مصرية بأن قائد رحلة مصر للطيران 956 القادمة من مطار العاصمة الصينية بكين، استدعى الشرطة في مطار القاهرة للتعامل مع سرقة بين خمسة ركاب صينيين بعدما وقعت بينهم مشاجرة.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة، بشكوى من عدد من الركاب بسرقة متعلقاتهم الشخصية أثناء الرحلة. وطلب قائد الطائرة استدعاء رجال الشرطة للطائرة بعد هبوطها للتعامل مع الحادث.

وأشارت المصادر إلى أنه تبين لرجال الشرطة قيام مسافر صيني بسرقة أربعة مسافرين صينيين على متن الطائرة، واتخذت الإجراءات القانونية ضده، وحرر محضر بالواقع، وأعيدت المسروقات لأصحابها.

مصدر: مصراوي + اليوم السابع



