أوكرانيا تحرم 2.5 مليون من مواطنيها من التصويت في الانتخابات

تنتهي في أوكرانيا اليوم الجمعة رسميا الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد 31 مارس الجاري.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن 2.5 مليون مواطن أوكراني يقيمون في روسيا لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات بسبب قرار لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية إغلاق مراكز الاقتراع على الأراضي الروسية.

VIDEO: 🇺🇦 🇷🇺 The more than 2.5 million Ukrainians living in Russia will miss out on voting in their country's presidential election Sunday after Kiev refused to open polling stations at five diplomatic missions pic.twitter.com/cfuGAIs5qE — AFP news agency (@AFP) March 29, 2019

واتخذت لجنة الانتخابات الأوكرانية هذا القرار في أول أيام الحملة الانتخابية 31 ديسمبر الماضي، وبموجب القرار أغلقت المراكز الخمسة الموجودة في روسيا، (في السفارة الأوكرانية في موسكو، والقنصليتين العامتين في روستوف على الدون وسان بطرسبورغ، والقنصليتين في يكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك).

وفسر وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين هذا القرار بالمخاوف بشأن أمن المواطنين الأوكرانيين في روسيا، سواء أعضاء اللجان الانتخابية في مراكز الاقتراع أو الناخبين. وتحدث عن "ضغط إداري ودعائي" روسي عليهم.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يناير الماضي أن الهدف من وراء هذا القرار هو "التأثير على نتائج الانتخابات لصالح السلطات الحالية".

بالإضافة إلى ذلك، منعت أوكرانيا المراقبين الروس من حضور الانتخابات الأوكرانية. وأكدت روسيا أن هذا القرار الأوكراني غير شرعي لكون المراقبين الروس معتمدين لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتبها للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

انتهاء الحملة الانتخابية

اليوم الجمعة هو آخر يوم للحملة الانتخابية للمرشحين الـ 39، وهو عدد قياسي في تاريخ البلاد.

وأصبحت هذه الحملة الأكثر تكلفة في التاريخ، حيث أنفق المرشحون خلالها 1.312 مليار هريفنا (48 مليون دولار)، أغلب هذا المبلغ من نصيب الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو (418 مليون هريفنا، 15 مليون دولار).

وتوقف اعتبارا من اليوم الجمعة رسميا نشر معطيات الاستطلاعات ودراسات الرأي العام بشأن الانتخابات وحظوظ المرشحين.

ويبين آخر استطلاع أن من بين المرشحين الـ 39 سيتنافس على الفوز 5 منهم.

ويتصدر السباق، حسب الاستطلاعات، الفنان الكوميدي المرشح عن حزب "خادم الشعب" فلاديمير زيلينسكي، الذي تتراوح شعبيته بين 26 و28 بالمئة.

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ويليه بموجب مختلف الاستطلاعات الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو (17 – 18 بالمئة) وزعيمة حزب "باتكيفشينا" ("الوطن") المعارض يوليا تيموشينكو (ما بين 13 و17 بالمئة).

وضمن خماسي المرشحين الأوفر حظا أيضا زعيما حزبي "منصة المعارضة – في سبيل الحياة" الاشتراكي الديمقراطي يوري بويكو، و"الموقف الوطني" الليبرالي أناتولي غريتسينكو.

ويحذر المراقبون والباحثون السياسيون من الاعتماد الزائد على تلك المعطيات، حيث تشير الاستطلاعات إلى أن نحو 50 بالمئة من المواطنين لم يحسموا موقفهم بشكل نهائي فيما يخص الانتخابات.

كما يجمع معظم الباحثين على أن انتخابات الرئاسة الأوكرانية ستشهد جولة ثانية، من المقرر أن تجري يوم 21 أبريل المقبل في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى.

أما نسبة حضور الناخبين المتوقعة، فتشير مؤسسات دراسة الرأي العام إلى أن نحو 80 بالمئة من المواطنين ينوون التصويت في الانتخابات، لكن الباحثين السياسيين يتوقعون نسبة مشاركة عند مستوى الـ 65 بالمئة تقريبا.

المصدر: وكالات