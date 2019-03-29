ترامب: انتهى وهم "التواطؤ" مع روسيا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داعمي التحقيق في تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا، بمحاولة الإطاحة بانتخابات عام 2016، والسعي للاستيلاء على السلطة "بشكل غير قانوني".

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في ساحة غران رابيدس في ولاية ميشيغان، إن "البلد تضرر بفعل هذا التحقيق"، واصفا معارضيه بأنهم "خاسرون".

وأضاف: "بعد 3 أعوام من الأكاذيب والتشويه والتشهير انقضت الخدعة الروسية.. أخيرا انتهى وهم التواطؤ.. حملة الاضطهاد المتصلة بروسيا، هي خطة وضعها من خسروا الانتخابات في محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني عن طريق اتهام أمريكيين أبرياء.. في مكيدة مدروسة".

Massive overflow crowds in Grand Rapids, Michigan tonight. Thank you for joining us tonight! #MAGApic.twitter.com/KQ5hTZAXsk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 марта 2019 г.

وأعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار الأحد الماضي، ملخصا لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر المؤلف من 300 صفحة بشأن التحقيق في الدور المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية التي أجريت في عام 2016، وخلص التقرير إلى "عدم وجود أدلة على تآمر أي من أعضاء الحملة الانتخابية لترامب مع روسيا أثناء الانتخابات".

ويناقش مستشارون لترامب، جدوى ملاحقة معارضيه ومن يقف وراء هذا التحقيق، إضافة إلى إعلان النصر والمضي قدما باستغلال القوة الدافعة لهذا النبأ الجيد وتعزيز مسعاه للترشح لفترة ثانية في عام 2020.

المصدر: رويترز