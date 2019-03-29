ماي تطرح على البرلمان اتفاقا مبسطا للخروج من الاتحاد

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرح نسخة مبسطة من اتفاقها الخاص للخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت عليه، في محاولة لكسر الجمود الذي يعتري "بريكست".

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وسيصوت النواب في جلسة خاصة على اتفاق ماي المدون في 585 صفحة، لكنهم لن يصوتوا على الإعلان السياسي لمستقبل العلاقات المؤلف من 26 صفحة والذي تفاوضت عليه ماي، في مناورة أثارت ارتباك النواب.

ومن جهة أخرى، يتوقع مراقبون أن يتظاهر آلاف المعارضين لتأجيل الخروج من الاتحاد، كما ستصل مسيرة بقيادة نايجل فاراج المؤيد البارز للانسحاب من التكتل، إلى وجهتها الأخيرة أمام البرلمان.

وكانت ماي قد اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل الخروج الذي كان مقررا في 29 مارس الحالي، حتى 12 أبريل القادم.

المصدر: وكالات