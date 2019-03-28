نيوزيلندا تؤبن ضحايا هجوم المسجدين الإرهابي

أقامت السلطات في نيوزيلندا مراسم وطنية تأبينا لضحايا مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، حضرها رؤساء دول وحكومات من 59 بلدا، وممثلون عن الجالية المسلمة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آريندت، قولها في بيان إن "تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي هو فرصة لتوحيد سكان كرايس تشيرتش وجميع مواطني نيوزيلندا والناس في العام بأسره".

وأضافت آريندت أن المواطنين يظهرون بذلك "قدرتهم على التعاطف واحترام الآخرين وتقديرهم، فضلا عن تصميمهم على الدفاع عن هذه القيم".

وبالتزامن مع المراسم التي نظمت في حديقة هاغلي في كرايست تشيرتش، بدأت في جميع كنائس البلاد صلوات وقداس لتأبين ضحايا الهجوم الدامي.

وتشهد مدن البلاد حفلات موسيقية ومسيرات وغيرها من الفعاليات في إطار المراسم الوطنية لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة التي أودت بحياة 50 شخصا وتسببت بإصابة 50 آخر في الـ15 من مارس الجاري.

المصدر: تاس