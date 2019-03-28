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أول دعوى قضائية ضد بوينغ على خلفية كارثة الطائرة الإثيوبية

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أول دعوى قضائية ضد بوينغ على خلفية كارثة الطائرة الإثيوبية
Reuters
(صورة أرشيفية) مكان تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية
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رفع أقارب أحد ضحايا كارثة تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية "بوينغ 737 ماكس" دعوى قضائية ضد شركة بوينغ أمام محكمة أمريكية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الوكالة إن الدعوى القضائية الحالية ضد الشركة هي الأولى بعد تحطم الطائرة الإثيوبية يوم 10 مارس الجاري والتي راح ضحيتها جميع الركاب والطاقم الـ157 الذين كانوا على متنها.

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وأوضحت أن أقارب المواطن الرواندي المتوفى جاكسون موسوني، اتهموا بوينغ في الدعوى المرفوعة أمام محكمة مدينة شيكاغو الأمريكية (ولاية إلينوي)، بارتكاب أخطاء في تصميم نظام التحكم الآلي في الطيران.

المصدر: تاس

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