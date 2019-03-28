غوايدو يرد على حرمانه من تقلد مناصب رسمية

اعتبر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قرار السلطات بمنعه من تقلد أي منصب حكومي رسمي خلال السنوات الـ15القادمة، غير قانوني.

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ورد غوايدو على قرار السلطات بحقه الذي جاء على لسان المفتش العام الفنزويلي إلفيس أموروسو.

وكتب غوايدو في تغريدة نشرها على حساب الجمعية الوطنية (البرلمان الفنزويلي) التي تسيطر عليها المعارضة، أن القرار غير قانوني، مشيرا إلى أنه صدر عن هيئة الراقبة العامة التي لا يعترف بشرعيتها.

وقال: "هيئة الرقابة العامة المزعومة غير موجودة بالفعل ومنصب المفتش العام غير موجود، أي شيء من هذا القبيل غير موجود، ما عدا الجمعية الوطنية المنتخبة التي تمثل السلطة الشرعية الوحيدة المخولة بتعيين المفتش العام".

.@jguaido " El supuesto Contralor no existe, la constituyente no existe nada de eso existe, El Parlamento Nacional legítimo, es el único poder que puede designar un Contralor" #PlanPaísEsSolución — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 28 марта 2019 г.

وذكر المفتش العام الفنزويلي إلفيس أموروسو في القرار أن غوايدو ارتكب مخالفات ضريبية وتلقى أموالا بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية.

وتشير بيانات الحكومة الفنزويلية إلى أن غوايدو قام بحوالي 90 رحلة خارجية منذ العام 2015، أنفق عليها ما يقرب من 100 ألف دولار.

وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين أزمة سياسية حادة بعد أن نصب غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن، وذلك في ضوء الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو والمستمرة منذ الـ26 من يناير.

وأعلن غوايدو عن تحضيره لعملية "الحرية" الهادفة إلى الإطاحة بمادورو، وحدد 6 أبريل المقبل موعدا لبدء "التحركات التكتيكية الأولى" لمخططه.

المصدر: RT + وكالات