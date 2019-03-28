سلطنة بروناي تطبق عقوبة الرجم حتى الموت على المدانين بالمثلية والزنا

أقرت سلطنة بروناي قانونا جديدا يسري ابتداء من الأسبوع المقبل يفرض عقوبة في غاية الصرامة على المدانين بالمثلية الجنسية وممارسة الزنا.

ويقضي القانون الذي يبدأ سريانه في الثالث من أبريل المقبل برجم الأشخاص المدانين في مثل هذه القضايا حتى الموت بحضور مجموعة من المسلمين.

وأصبحت المملكة الآسيوية الصغيرة التي يعتنق نحو 67% من مواطنيها الإسلام أول دولة في المنطقة تعتمد الشريعة في عام 2014.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن صدمتها ورعبها إزاء القانون الجديد، وطالبت سلطات البلاد بالتراجع عن خطتها ومراجعة قانون العقوبة استنادا إلى مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، كما حثت المجتمع الدولي على إدانة هذا الإجراء.

المصدر: وكالات