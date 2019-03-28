بنغلاديش.. مصرع 5 أشخاص قفزوا من نوافذ مبنى محترق
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لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم أثناء قفزهم من نوافذ مبنى متعدد طوابق على أمل النجاة من حريق كبير اندلع فيه وسط مدينة دكا عاصمة بنغلاديش.
وأفاد الإعلام المحلي بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء 35 شخصا من البناية المحترقة.
#BREAKING At least five dead in #Dhaka office block fire, many other feared trapped: officials prayer for Dhaka #Bangladesh— 🕋 ιмran ѕнeιĸн -شيخ عمران 🕋 (@ImranImvu) 28 марта 2019 г.
🔞 Graphics images pic.twitter.com/6ayzSgpOqJ
وأرسلت السلطات طائرات مروحية من أجل إطفاء الحريق، فيما لا يزال سبب نشوبه قيد التحقيق.
المصدر: وكالات
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