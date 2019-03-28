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بنغلاديش.. مصرع 5 أشخاص قفزوا من نوافذ مبنى محترق

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لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم أثناء قفزهم من نوافذ مبنى متعدد طوابق على أمل النجاة من حريق كبير اندلع فيه وسط مدينة دكا عاصمة بنغلاديش.

وأفاد الإعلام المحلي بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء 35 شخصا من البناية المحترقة.

وأرسلت السلطات طائرات مروحية من أجل إطفاء الحريق، فيما لا يزال سبب نشوبه قيد التحقيق.

المصدر: وكالات

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