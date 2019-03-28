كاراكاس: العسكريون الروس في فنزويلا للتعاون لا لعمليات عسكرية

أكدت كاراكاس أن العسكريين الروس المتواجدين في فنزويلا، قدموا بموجب اتفاق التعاون العسكري التقني بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا لا يعني وجود روسيا عسكريا في البلاد.

وقال الملحق العسكري الفنزويلي لدى موسكو جوزيف رافائيل توريبالبا بيريز: "بالنسبة للوجود العسكري الروسي، فإننا نتحدث هنا عن التعاون بين البلدين في المجال العسكري التقني، وأريد أن أؤكد على عبارة "التعاون العسكري التقني".

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وأضاف: "وجود الخبراء الروس لا يرتبط بأي شكل من الأشكال باحتمال القيام بعمليات عسكرية في البلاد... اتفاقاتنا مرتبطة بالتعاون العسكري التقني".

يذكر أن الخارجية الروسية سبق ورفضت مزاعم تدخل روسيا عسكريا في فنزويلا، مؤكدة أن الخبراء الروس يعملون هناك بموجب اتفاق للتعاون العسكري التقني وقع بين البلدين في مايو 2001.

المصدر: نوفوستي