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زعيما المعارضة في الهند ينتقدان مودي على خلفية السلاح الفضائي!

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زعيما المعارضة في الهند ينتقدان مودي على خلفية السلاح الفضائي!
indiatoday.in
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انتقد زعيما المعارضة راهول غاندي وماماتا بانيرجي إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي نجاح بلاده في إسقاط قمر صناعي من مدار في الفضاء، واتهماه بأنه استغل الحدث لأغراض سياسية انتخابية.

وقالت ماماتا بانيرجي، إن حزبها "مؤتمر ترينامول" سيقدم شكوى إلى لجنة الانتخابات، مضيفة قولها إن "إعلان اليوم هو دراما أخرى لا حدود لها وترويج دعائي من قبل مودي في محاولة يائسة لجني ثمار سياسية في وقت الانتخابات".

ووصفت بانيرجي، التي تتولى رئاسة الحكومة في ولاية البنغال الغربية، وهي بالإضافة إلى ذلك مرشحة محتملة لرئاسة الوزراء، خطوة مودي بأنها "انتهاك صارخ لمدونة قواعد السلوك الانتخابية".

رئيس حزب المؤتمر الوطني المعارض راهول غاندي هو الآخر غرّد على حسابه في "تويتر" منتقدا رئيس الوزراء الهندي بطريقة ساخرة حيث كتب يقول إنه فخور للغاية بعمل منظمة البحث والتطوير في المجال الدفاعي، مضيفا "أود أيضا أن أتمنى لرئيس الوزراء يوما مسرحيا سعيدا جدا".

وكان رئيس الوزراء الهندي أعلن اليوم في خطاب موجه للأمة أن بلاده نجحت في إسقاط قمر صناعي من الفضاء مباشرة، وارتقت بذلك إلى مصاف القوي الفضائية الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام هندية

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