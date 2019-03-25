المرشح الأوفر حظا لانتخابات رئاسة أوكرانيا يوضح "استعداده للركوع أمام بوتين"

وضح المرشح الأوفر حظا لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، تصريحه السابق الذي قال فيه إنه مستعد للركوع أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل أوكرانيا.

وعلق زيلينسكي، الفنان الكوميدي المعروف، في مقابلة مع قناة "1+1" الأوكرانية، اليوم الاثنين، على هذا التصريح مبينا: "هذا حدث عشية اندلاع الحرب، وقلت آنذاك إنني مستعد حتى للركوع لكن لا تركعوا أوكرانيا! ولا تستقطعوا جزءا منها!".

وتابع زيلينسكي: "وحتى الآن ما زلت مستعدا لفعل كل شيء من أجل ذلك، ليس كمرشح للرئاسة وإنما كمواطن أوكراني".

وأعلن زيلينسكي في 1 مارس 2014 أنه مستعد للركوع أمام بوتين "متوسلا له أن لا يسمح من طرفه بوقوع أي نزاع مسلح بين أوكرانيا وروسيا لأن شعبيهما حقا شقيقان".

ومع بدء الحملة الانتخابية في إطار السباق الرئاسي الذي ستجري جولته الأولى في 31 مارس الحالي، انتقد الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، هذا التصريح لكن دون الإشارة إلى منافسه، فيما رفض أيضا مقترح زيلينسكي بخوض مفاوضات مباشرة مع روسيا حول النزاع في منطقة دونباس.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن زيلينسكي يمثل المرشح الأكثر شعبية بين المواطنين الأوكرانيين، فيما تؤكد أن الحظوظ الأوفر للتأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات في 21 أبريل موجودة أيضا لدى بوروشينكو ورئيسة الوزراء الأوكرانية الأسبق، يوليا تيموشينكو.

المصدر: RT