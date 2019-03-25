دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا إلى الامتناع عن ما أسماه اتخاذ خطوات غير بناءة في فنزويلا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن بومبيو شدد، في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على أن "الولايات المتحدة ودول المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصعيد روسيا من حدة التوتر في فنزويلا".

وانتقد بومبيو بشدة إرسال روسيا عسكريين إلى فنزويلا، قائلا إن "التدفق المستمر للعسكريين الروس من أجل دعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي يهدد بإطالة أمد معاناة الشعب الفنزويلي الذي يدعم بالأغلبية الساحقة الرئيس المؤقت خوان غوايدو".

تابعت الخارجية الأمريكية أن بومبيو حث روسيا على "وقف سلوكها غير البناء والانضمام إلى الدول الأخرى، بما فيها الغالبية الساحقة من نصف الأرض الغربي، والتي تتطلع إلى مستقبل أفضل للشعب الفنزويلي".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر دبلوماسي في كاراكاس، في حديث لوكالة "نوفوستي"، هبوط طائرتين روسيتين في مطار سيمون بوليفار الدولي بضواحي العاصمة الفنزويلية، وعلى متنهما مجموعة من العسكريين الروس، موضحا أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بتنفيذ عقود وقعها الطرفان منذ سنوات، بما فيها عقود في مجال التعاون العسكري التقني.

المصدر: RT + نوفوستي