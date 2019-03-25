غوايدو يدعو الفنزويليين للتحضير لعملية الإمساك بزمام السلطة في البلاد

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، أمس الأحد، سكان بلاده للتحضير لإجراء ما سماه بعملية "الحرية" التي ستؤدي إلى الإمساك بزمام السلطة في فنزويلا.

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وكتب غوايدو على صفحته في تويتر: "حان الوقت للتحضير لإجراء عملية "الحرية" وممارسة أقصى ضغط ممكن من أجل الوقف النهائي لاغتصاب السلطة. ولكل شخص، لكل شخص على الإطلاق، دور في هذه المرحلة من نضالنا".

وأفاد بأنه يجري حاليا في جميع أنحاء البلاد إنشاء "لجان الحرية" لإجراء هذه العملية، موضحا أن هذه اللجان ستكلف بالأعمال الهادفة إلى "وقف اغتصاب السلطة في كل منطقة ومجال ونقابة ومؤسسة تعليمية وهيئة حكومية".

وأعلن خوان غوايدو نفسه في 23 يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا. واعترفت به الولايات المتحدة والدول المشاركة في مجموعة ليما (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.

من جانبه وصف الرئيس الفنزويلي الشرعي الحالي، نيكولاس مادورو، ما حدث بأنه محاولة انقلاب، معلنا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ودعمته كل من روسيا وبيلاروس وبوليفيا وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور وسوريا وتركيا.

المصدر: تاس