أردوغان: فليوقف الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام تركيا إليه إن كان بوسعه

قلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أهمية قرار البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن أنقرة لا ترى في القرار بهذا الشأن أهمية.

وقال أردوغان أمام تجمع جماهيري مشترك لتحالف الشعب، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، في ولاية إزمير، قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس: "فليتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بوقف مفاوضات انضمام تركيا إن كان بوسعه، نحن مستعدون وننتظر، لكنهم لا يستطيعون، وقرار البرلمان الأوروبي بهذا الصدد لا نقيم له وزنا".

#عاجل| #أردوغان: فليتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بوقف مفاوضات انضمام #تركيا إن كان بوسعه، نحن مستعدون، لكنهم لايستطيعون، وقرار البرلمان الأوروبي بهذا الصدد لا نقيم له وزنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 17 марта 2019 г.

وانتقد الرئيس التركي "البرلمان الأوروبي الذي يهاجم تركيا استنادا لمزاعم منظمتي بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) وغولن الإرهابيتين"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "ثقوا تماما أنهم لن يترددوا دقيقة واحدة في تسليم هذا البلد إلى التنظيمات الإرهابية إذا سنحت لهم الفرصة".

المصدر: الأناضول