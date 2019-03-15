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رئيسة حكومة نيوزيلاندا: ما حدث هو هجوم إرهابي

الصورة الأولى لمنفذ هجوم نيوزيلاندا

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الصورة الأولى لمنفذ هجوم نيوزيلاندا
AFP BARNABY CARTER
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لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وقالت الشرطة النيوزيلاندية إنها اعتقلت شخصا متورطا في إطلاق النار بالمسجد.

المصدر: "تويتر"

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مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار بمسجد في نيوزيلاندا