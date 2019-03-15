الصورة الأولى لمنفذ هجوم نيوزيلاندا
AFP BARNABY CARTER
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لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.
Toward the beginning of the #christchurchMosqueAttack shooter's livestream, as he drives, he turns his camera selfie style.— Steven Zhou 周铮 (@stevenzzhou) March 15, 2019
Thus capturing his face. This is what he looks like. #NewZealandpic.twitter.com/1rnUxVxAbV
وقالت الشرطة النيوزيلاندية إنها اعتقلت شخصا متورطا في إطلاق النار بالمسجد.
المصدر: "تويتر"
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