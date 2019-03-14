الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه تل أبيب

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب، بعد رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المدينة.

وذكرت مراسلتنا في القدس أنه تم رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو تل أبيب، فيما فشلت منظومة القبة الحديدية في اعتراض الصوارخين.

وأضافت، نقلا عن مصادر محلية، أنه لم تسجل أضرار أو إصابات بسبب الهجوم الصاروخي.

من جهته قال مراسلنا في غزة إن حركة حماس أخلت المراكز الأمنية في القطاع إثر ذلك.

ونقلت وكالة "معا"، عن مصادر إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى للمرة الأولى منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.

من جانبها ذكرت مصادر فلسطينية أن 3 صواريخ انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب، وأسقط أحدها على الأقل.

وأشارت القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي إلى أن هناك صدمة وسط سكان تل أبيب، متهمة حركة الجهاد الاسلامي باطلاق صاروخين من طراز"فجر"، وهو ما نفته الحركة من جانبها.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم: "نؤكد على كذب رواية الإحتلال ولا علاقة للجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ، يبدو أن العدو يحاول أن يبحث عن مبررات مسبقة لشن عدوان على شعبنا وعلى المقاومة، قلنا سابقا مرارا وتكرارا أن شعبنا لن يصبر طويلا على إرهاب العدو وحصاره المجرم بحق غزة".

ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قادة الجيش لاجتماع عاجل لتدارس الرد على القصف.

المصدر: RT + وسائل إعلام