أفيخاي أدرعي يشن هجوما جديدا على نصر الله ويسخر من هيفاء وهبي

شن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، هجوما جديدا على الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة إن "نصر الله يتحدث دائما عن مشاكله الاقتصادية ويتذمر من نقص الأموال".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أن "كل أموال نصر الله تصرف على الجولان" المحتل.

وتابع بالقول "لو أنه لم يتصرف بتلك الطريقة لما اضطر لطلب تبرعات من المعجبين مثل هيفاء وهبي".

#نصرالله بيضلّ يحكي عن مشاكله الاقتصاديّة ويتذمّر إنّو ما معو مصاري… عرفتو هلّأ لوين عمبتروح مصاريه بعد ما كشفنالكن عن #ملف_الجولان الّي #حزب_الله بيصرف عليه مصاريه في #سوريا... لو ما عمل هيك ما كان اضطر يطلب تبرعات من المعجبين مثل #هيفا_وهبي@HaifaWehbepic.twitter.com/0UlUnjBHnK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 13 марта 2019 г.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وجه الجيش الإسرائيلي رسالة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، سخر فيها من موقفها من "حزب الله" وأمينه العام، حسن نصر الله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مخاطبا المطربة اللبنانية بمناسبة عيد ميلادها الـ43، الذي يوافق 10 مارس: "مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير. أنت معروفة بدعمك ل‍حزب الله، بس طبعا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا؟"، بحسب قوله.

مبروك #هيفا_وهبي كل عام وانت بألف خير @HaifaWehbe. إنت معروفة بدعمك ل #حزب_الله بس طبعًا لنصرالله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك.

بعد خطاب #نصرالله الأخير، شو رايك انت تتبرعيلو يا هيفا؟ https://t.co/oqT3iZ5R5k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 10 марта 2019 г.

المصدر: تويتر