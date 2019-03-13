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ماكرون: الاتفاق بشأن بريكست غير قابل للتفاوض مرة أخرى

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ماكرون: الاتفاق بشأن بريكست غير قابل للتفاوض مرة أخرى
Reuters POOL New
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استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن الصفقة حول شروط انسحاب المملكة من الاتحاد.

وقال ماكرون خلال زيارته لكينيا، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاق حول الانسحاب غير قابل للتفاوض"، مضيفا: "إذا طلب البريطانيون تأجيلا، فهذا يمكن أن يكون تأجيلا فنيا لتوفير مزيد من الوقت من أجل تنظيم انسحابهم".

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وتابع الرئيس الفرنسي: "في حال طلبوا تأجيلا إضافيا، ينبغي عليهم التوضيح لماذا"، مؤكدا أنه لا يمكن تأجيل "بريكست" من أجل إجراء مزيد من المفاوضات حول ما جرت المفاوضات حوله لأشهر طويلة.

وكان البرلمان البريطاني قد رفض أمس الثلاثاء الاتفاق بشأن "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المملكة ستضطر إما للانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو طلب تأجيل الانسحاب.

المصدر: رويترز

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