العلم السوري يرفرف أمام الكنيست الإسرائيلي (صور)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الأربعاء إنه في الأيام الأخيرة وأمام دهشة المارة، تم رفع العلم السوري مباشرة مقابل مبنى الكنيست الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة بأنه جزء من الاستعدادات لماراثون القدس الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

وتابعت بالقول "في الواقع تم رفع العلم تكريما لعداء سوري يدعى حسن الشيشكلي، الذي تم تسجيله في الماراثون، على الرغم من أنه لم يحضر حتى الآن لأخذ عدة الركض الخاصة به"، مشيرة إلى أن المنظمين يأملون أن يشاهدونه على خط البداية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ماراثون القدس الذي سيقام يوم الجمعة للمرة التاسعة، سجل حوالي 38000 عداء من حوالي 80 دولة، وقد علقت بلدية القدس أعلام الدول المشاركة على طول الطريق.

وبينت الصحيفة أن وضع العلم السوري على شارع روبن، مقابل مبنى الكنيست كان من باب الصدفة.

لماذا رفع علم #سوريا على مبنى الكنيست الإسرائيلي؟ عداء مولود في سوريا سجل للمشاركة بالمارتون للركض في اورشليم القدس الذي ينطلق بعد غد الجمعة بمشاركة 38 الف عداء من كل العالم.مقيم في #الامارات و #هولندا في السنوات الأخيرة. ينتظر وصوله الى منصة الانطلاقhttps://t.co/ASaIRiWnYD — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 13 марта 2019 г.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية القدس موشيه ليون "خلال الـ24 ساعة الماضية تم رفع أعلام الدول الثمانين التي جاء منها المتسابقون".

وأضاف "نحترم الجميع ونعتقد أن الرياضة لا تمزج السياسة وفي الرياضات المختلفة الجميع متساوون ويمكن للجميع اختبار مهاراتهم الرياضية على تحطيم الأرقام القياسية".

من هو الشيشكلي؟

نشرت الصحيفة العبرية لمحة عن حياة العداء السوري، حيث قالت إنه ولد في دمشق وكان يتنافس منذ عدة سنوات في مسابقات الجري حول العالم.

وأوضحت أنه عاش في السنوات الأخيرة بهولندا والإمارات.

من جهته أشار موقع "ماراثون القدس" إلى أن العداء السوري ينتمي لنادي الجري "روتردام أتلتيك"، وقد تنافس لعدة سنوات على المستوى العالمي وأن أفضل رقم شخصي له هو 3 ساعات و6 دقائق و58 ثانية.

ويمارس الشيشكلي رياضة العدو منذ زمن وقضى عدة سنوات في الإمارات في التدريب مع نادي "ديزرت رود رانرز"، حيث حسن من أدائه.

كما شارك الرياضي السوري في منافسة صعود السلالم في برج الأميرة في دبي، وهو مبنى مكون من 101 طابقا، صعد 62 طابقا منها خلال 11 دقيقة و25 ثانية.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" + "تايمز أوف إسرائيل"