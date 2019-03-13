شريط مصور مرمم لأول تفجير قنبلة نووية

انتشر في شبكة الإنترنت، شريط مصور مرمم، ظهر فيه أول اختبار في التاريخ للسلاح النووي.

وظهر في الشريط، الذي نشره موقع atomcentral على YouTube، لقطات للتفجير الذري الذي وقع في عام 1945 في ميدان الاختبار "ألاموغوردو" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وعادلت قوة التفجير، حوالي 21 كيلو طن من مادة تي إن تي. وخلال التفجير، اختفى برج، كان قريبا من مركز الانفجار، وأما الإسفلت فقد ذاب وانصهر في المناطق المحيطة بمكان التفجير.

وتم إجراء تجربة التفجير، في إطار مشروع مانهاتن ، وخلاله صنّعت الولايات المتحدة ثلاث قنابل ذرية. وتم تفجير قذيفة تحمل اسم "القطعة"، أما القنبلتان الباقيتان من هذا النوع - "الطفل" و "الرجل البدين" – فتم إلقائهما على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في 6 و 9 أغسطس عام 1945.

المصدر: نوفوستي