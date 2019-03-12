مارين لوبان تطالب فرنسا بوقف تأشيرات الدخول للجزائريين

طلبت رئيسة "حزب التجمع الوطني" في فرنسا مارين لوبان، من حكومة بلادها التوقف عن منح الجزائريين تأشيرات دخول لتدارك "تدفق أفواج المهاجرين" إذا ما اضطرب الوضع في وطنهم.

وفي تصريح لشبكة تلفزيون "BFM Tv- RMC"، قالت رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني، "يجب القيام بذلك.. إن التوقف عن منح الجزائريين تأشيرات تدبير عقلاني".

وأضافت مارين لوبان أن "زعزعة استقرار الجزائر يمكن أن يؤدي غدا إلى تدفق كبير جدا للمهاجرين، لأن ثمة اتفاقات بين الجزائر وفرنسا تتيح دخول الجزائريين بطريقة بالغة السهولة".

وصرحت رئيسة الحزب غداة الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية وتراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، "في السابق عاشت الجزائر لحظات بالغة الصعوبة من الحرب الأهلية، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى حركة هجرة لن نكون قادرين على إدارتها".

وكان والدها والرئيس السابق للجبهة الوطنية التي غيرت اسمها إلى "التجمع الوطني"، جان ماري لوبان قد طرح الفكرة ذاتها على "تويتر" في التاسع من مارس.

Les évènement en #Algérie laissent prévoir une déferlante migratoire colossale.

Il y a extrême urgence à suspendre toutes les législations qui permettent l’entrée sur le territoire français. #Asile : #regroupementfamilial, #droitdusol .

La situation est gravissime. — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 9 марта 2019 г.

من المهم الإشارة إلى أن عدد التأشيرات الممنوحة إلى جزائريين تراجع كثيرا في 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن حوالي 297104 تأشيرة منحت في 2018 في مقابل 413976 في 2017.

المصدر: وكالات